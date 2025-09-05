Root.cz  »  Desktop  »  Linux Mint 22.2 Zara nabízí přihlašování otiskem prstu a vylepšený vzhled

Linux Mint 22.2 Zara nabízí přihlašování otiskem prstu a vylepšený vzhled

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Vývojáři oznámili vydání distribuce Linux Mint 22.2 jménem Zara. Jde o verzi s dlouhodobou podporou, která bude dostávat aktualizace až do roku 2029. Toto vydání je založeno na balíčcích z Ubuntu 24.04 LTS, jádře Linux 6.14 HWE a přináší řadu uživatelsky zajímavých novinek.

Více vlastních aplikací z dílny Mintu nyní funguje správně pod Waylandem, bylo vylepšeno uživatelské rozhraní a grafické zpracování a zlepšuje se kompatibilita s knihovnou libAdwaita. Správce softwaru nyní také viditelněji rozlišuje mezi klasickými balíčky a aplikacemi dodávanými ve Flatkapu.

Velkou novinkou je aplikace Fingwit, která slouží pro ověřování otisků prstů na linuxovém desktopu. Nástroj zjistí, zda váš počítač disponuje čtečkou otisků prstů a umožní vám zaznamenat vaše otisky. Poté nakonfiguruje váš systém tak, aby používal ověřování otisků prstů pro spořič obrazovky, příkaz sudo a nástroje spouštěné rootem. Pokud nepoužíváte šifrování disku a klíčenku na hesla, můžete si zapnout také přihlašování otiskem prstu. V opačném případě musíte zatím stále používat heslo.

Na straně vylepšení uživatelského rozhraní došlo k mnoha kosmetickým změnám, jako jsou zaoblenější rohy v aplikacích, vylepšení přihlašovací obrazovky a úpravy grafického zpracování. Grafická témata získávají modernější vzhled, tmavá varianta je příjemnější a zlepšila se také kompatibilita s libAdwaita.

