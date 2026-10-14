Root.cz  »  Operační systémy

Linux Mint 27 o Vánocích přinese přechod na Ubuntu 26.04 LTS

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Linux Mint 22.2 Zara Autor: Linux Mint
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Novější verze Ubuntu jako základ pod kapotou a k tomu aktuální verze desktopů Cinnamon, Xfce a MATE se všemi jejich novinkami. To je ve stručnosti plán distribuce Linux Mint pro zbytek roku. Nedávno Mint přešel z půlročního na roční cyklus vydávání nových verzí a Clem si to pochvaluje. Umožňuje to pouštět se do větších věcí, které se v půlročních intervalech nestíhaly.

Máme tu třeba novou aplikaci pro budíky, notifikace pro ni zajišťuje démon nové kalendářové aplikace Clockenstein (ta byla představena v srpnu jako jedna z Mintovských XApp) a notifikační agent. Jinak nic moc nového pod sluncem. V diskusi se rozvíjí standardní Mintovské téma, jestli třeba nebude edice s KDE Plasmou.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



!nové školení! WAZUH: základy bezpečnostního monitoringu
VÍCE INFO