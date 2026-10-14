Linux Mint 27 o Vánocích přinese přechod na Ubuntu 26.04 LTS

Novější verze Ubuntu jako základ pod kapotou a k tomu aktuální verze desktopů Cinnamon, Xfce a MATE se všemi jejich novinkami. To je ve stručnosti plán distribuce Linux Mint pro zbytek roku. Nedávno Mint přešel z půlročního na roční cyklus vydávání nových verzí a Clem si to pochvaluje. Umožňuje to pouštět se do větších věcí, které se v půlročních intervalech nestíhaly.
Máme tu třeba novou aplikaci pro budíky, notifikace pro ni zajišťuje démon nové kalendářové aplikace Clockenstein (ta byla představena v srpnu jako jedna z Mintovských XApp) a notifikační agent. Jinak nic moc nového pod sluncem. V diskusi se rozvíjí standardní Mintovské téma, jestli třeba nebude edice s KDE Plasmou.