Linux na některých noteboocích nesplňuje energetické regulace kvůli špatné správě napájení

Autor: Pixabay

Linux na některých novějších noteboocích v současné době nesplňuje potřebné regulační certifikace týkající se energetické úspornosti. Stejný hardware ale s Windows bez problémů projde. Zřejmě to může být způsobeno rozdíly ve firmwaru platformy a dalšími rozdíly v chování jader Windows a Linuxu. Takové notebooky se pak nesmějí v některých částech s Linuxem prodávat.





Vylepšit by to měla sada nových oprav, které inženýři z AMD poslali do linuxového jádra. Některé počítače, které se dodávají s předinstalovaným systémem Linux, musí projít energetickými certifikacemi, které odpovídají regulačním pravidlům v regionech, kam se budou dodávat, vysvětlil Mario Limonciello z AMD.