Linux na Steamu pod 1% podílem, AMD ukrajuje Intelu

Řadu let platí jedna konstanta: podíl Linuxu mezi uživateli herní platformy Steam je zhruba 1 %. Někdy je to o něco více, jindy zase o trochu méně, přičemž v posledních letech bychom spíše mohli říci, že podíl osciluje kolem 0,9 %. Ale to je vlastně jedno. Na této hodnotě je podíl Linuxu i nyní, statistiky za srpen až listopad jsou tyto: 0,89 → 0,94 → 0,90 → 0,90 %.

O něco zajímavější může být klesající podíl CPU od Intelu. Od července se podíly změnily z 69:31 na 67,3:32,7%, samozřejmě ale nadále vládne Intel. Další zajímavostí je, že od července vzrostl podíl uživatelů s tak starým GPU, že ani neumí DirectX 9, z 2,3 na 5,1 % – zajímalo by mne, v čem je háček.