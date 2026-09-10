LinuxDays 2026 mají program a otevírají registrace, proběhnou 3. a 4. října

Organizátoři konference LinuxDays zveřejnili program letošního ročníku a spustili registraci návštěvníků. LinuxDays 2026 se uskuteční 3. a 4. října v areálu ČVUT v pražských Dejvicích, na Fakultě informačních technologií.
Těšit se můžete na 70 přednášek a workshopů od 66 přednášejících. Konference bude rozdělena do pěti sálů s různou kapacitou. Vstup na LinuxDays je jako obvykle zdarma, stačí včas vyplnit registrační formulář. Opět je možné si na akci zakoupit oběd, ale je třeba to udělat předem, na místě už to nebude možné.
Konference LinuxDays se koná každoročně od roku 2012 a za tu dobu se stala tradičním místem setkávání české a slovenské linuxové a open-source komunity. Akce stojí především na práci dobrovolníků, přednášejících a dalších členů komunity, kteří se podílejí na její přípravě a průběhu.