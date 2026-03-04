LinuxDays letos proběhnou 3. a 4. října

Letošní ročník konference LinuxDays se uskuteční o víkendu 3. a 4. října, opět se potkáme v pražských Dejvicích na FIT ČVUT. Také během letošního ročníku nás budou čekat desítky přednášek, workshopy, stánky a spousta doprovodného programu.
Aktuální dění můžete sledovat na Twitteru, Facebooku nebo na Mastodonu, přidat se můžete také do telegramové diskusní skupiny. Přihlašování přednášek bude spuštěno zhruba v polovině dubna.
Čekání si můžete zkrátit prohlížením obrázků nebo pouštěním video záznamů z loňského ročníku nebo prohlédnutím obrázků v naší fotogalerii: