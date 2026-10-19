Linuxové jádro 7.3 zlepšuje správu VRAM a zrychluje Btrfs

Vývojáři uvolnili linuxové jádro 7.3, které vylepšuje správu grafické paměti, plánování procesů i výkon souborových systémů. Změny míří mimo jiné na počítače se slabšími GPU: když o omezenou VRAM soupeří více aplikací, jádro nově zkusí uvolnit nepoužívané, nechráněné buffery, místo aby hned přesouvalo data do systémové paměti. Hry a další grafické aplikace tak mohou lépe využít paměť, kterou jim systém přidělil.
Výrazněji se mění také plánování úloh v cgroups. Dokončená podpora
sched_ext dovoluje, aby jednotlivé cgroups používaly vlastní plánovače založené na BPF. Jádro zároveň upravuje rozdělování výkonu mezi skupiny a zlepšuje latenci úloh s krátkým časovým přídělem.
Na rychlejší odezvu i propustnost se zaměřují optimalizace Btrfs a ext4. U Btrfs například některé operace
fsync podle testů vývojářů zrychlily až pětkrát a zlepšil se také výkon přímého I/O. Ext4 dostal úpravy pro paralelní zápisy přes přímé I/O i operaci
fallocate().
Novinkou pro bezpečnost a izolaci procesů je failfs, speciální souborový systém, v němž selhávají standardní operace s cestami k objektům. Spolu s novým systémovým voláním
fchroot() umožňuje procesu opustit běžnou práci s absolutními cestami a místo toho přistupovat k souborům přes předem otevřené deskriptory. Rozšíření
binfmt_misc zase dovoluje určit obslužný program pro spustitelný soubor dynamicky, což může zjednodušit například práci s přemístitelnými binárkami v distribucích typu NixOS.
Jádro přidává také podporu rozšíření Apple Time Machine na SMB serveru ksmbd. Správci tak mohou nabídnout sdílení pro zálohování z macOS. Nově lze navíc vyžadovat šifrování SMB3 pro jednotlivá sdílení. Ve virtualizaci přibyla možnost sledovat pracovní sadu paměti virtuálních strojů, což může správcům paměti pomoci při odkládání méně používaných stránek.
Mezi další změny patří efektivnější obsluha požadavků FUSE přes
io_uring, včetně možnosti přístupu bez kopírování dat, a podpora příznaku
RWF_DONTCACHE při práci s blokovými zařízeními. Ten umožňuje vynechat page cache jen u vybraných požadavků, aniž by aplikace musela přejít na přímé I/O.