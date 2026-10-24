Linuxové jádro dostane díky Valve základní podporu ovladačů z Nintendo Switch 2

Do připravovaného linuxového jádra verze 7.4 míří nový ovladač pro ovladače konzole Nintendo Switch 2. Na jeho vývoji pracovala Vicki Pfauová pro společnost Valve. Po šestnácti kolech úprav byl začleněn do HID subsystému jádra.
První verze ovladače umožní základní vstup z Joy-Conů 2, Pro Controlleru 2 a ovladačů GameCube pro službu Nintendo Switch Online. Podporuje také konfigurační rozhraní USB. Ovladače Switch 2 ale používají neobvyklé rozdělení komunikace mezi dvě rozhraní: hlavní rozhraní HID zajišťuje vstup a vibrace, zatímco další komunikace probíhá přes samostatné konfigurační rozhraní.
V praxi by tak ovladače měly být použitelné pro hraní na Linuxu, například na počítači nebo handheldu se SteamOS. Zatím však nejde o úplnou podporu: párování přes Bluetooth používá nestandardní postup a jeho dokončení vyžaduje další práci v uživatelském prostoru i v BlueZ. Podpora Bluetooth proto není součástí této počáteční verze.