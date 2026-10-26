Linuxový souborový systém BeamFS umí sám opravovat poškozená data

Do linuxové poštovní konference přišel návrh nového souborového systému BeamFS. Jeho autor Aurelien Desbrières poslal k připomínkování 18 patchů. BeamFS navazuje na jeho dřívější návrh FTRFS a míří především na počítače vystavené radiaci, například v družicích nebo v místnostech s radioterapeutickým zařízením. Právě tam mohou být data uložená na jediném disku a hrozí náhodné poškození dat.
Btrfs a ZFS umějí poškozená data obnovit z další kopie. BeamFS na to jde jinak: do každého bloku ukládá samoopravné Reedovy–Solomonovy kódy. Při čtení kontroluje, zda data odpovídají těmto kódům, a menší poškození se pokusí opravit dřív, než se obsah dostane k aplikaci. Pokud je poškození příliš rozsáhlé, čtení skončí chybou místo toho, aby aplikace dostala nesprávná data.
Zatím nejde o ověřenou technologii pro ostrý provoz. BeamFS nebyl testován ve skutečném radiačním prostředí. Dosavadní pokusy simulovaly poškození překlápěním bitů ve virtuálních strojích a na USB flash discích. V popsaných testech vracely ext3 a ext4 někdy chybná data bez upozornění, zatímco Btrfs soubor odmítl přečíst. BeamFS data většinou opravil, v jednom případě však odmítl čtení poté, co chyba zasáhla ukazatel na data souboru.
Návrh je zatím ve fázi připomínkování, nikoli žádosti o začlenění do jádra. Autor se ptá mimo jiné na to, zda má BeamFS vzniknout jako samostatný souborový systém, nebo zda by jeho principy měly být součástí některého existujícího řešení. Otevřená je také otázka žurnálu: BeamFS jej zatím nemá a po neočekávaném vypnutí spoléhá na vlastní nástroj fsck.
Kód proto zatím není vhodný pro důležitá data. README projektu varuje před chybami, které mohou vést ke ztrátě dat, bezpečnostním problémům nebo pádu jádra. Autor zároveň uvádí, že při tvorbě kódu, jeho kontroly i průvodního dopisu použil Claude, patche nesou označení Assisted-by a odpovědnost za ně podle pravidel vývoje linuxového jádra zůstává na člověku.
(Zdroj: It's FOSS)