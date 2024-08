Logitech přemýšlí nad „věčnou myší“, která bude vyžadovat předplatné

Autor: Cnews

Generální ředitelka společnosti Logitech Hanneke Faberová nedávno hovořila o možnosti, že jednoho dne bude prodávat myš, kterou budou moci zákazníci používat „navždy“. Ředitelka uvedla, že taková myš není „nutně příliš vzdálená“ a bude záviset na aktualizacích softwaru, které budou pravděpodobně poskytovány prostřednictvím modelu předplatného. Takové řešení přirovnala k chytrým hodinkám, které taky není potřeba často měnit a mohou se dlouhodobě aktualizovat.





V tuto chvíli jde o koncept, myšlenku či představu, žádný konkrétní produkt představen nebyl. Ředitelka Logitechu zároveň připustila, že problémem je najít obchodní model, který by tuto myšlenku podpořil, aniž by vyžadoval přemrštěnou cenu hardwaru. Naše věci se budou muset změnit, ale musí se změnit hardware? zeptala se. Tím si nejsem tak jistá. Budeme ho muset zřejmě opravit a přijít na to, co je to obchodní model. Dnes nejsme u věčné myši, ale ta myšlenka mě zaujala.

Taková myš by mohla stát okolo 200 dolarů, tedy asi 5000 korun. To by podobné zařízení řadilo do kategorie pro profesionály nebo nadšence, běžná myš se prodává za desetinu takové částky. Výhoda by ale měla být v komplexním a dlouhodobě aktualizovaném software, který může nabízet velké možnosti programování a podporu maker. Zároveň nutnost neustále spouštět řídicí software může být nepříjemná a spotřebovávat prostředky počítače.

(Upozornil Petr Hercík.)