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Lokální AI bez OS na x86 nebo Raspberry Pi: Nightrun

Jan Fikar
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Raspberry Pi 5 Autor: Raspberry Pi
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Lokální AI bez OS na x86 nebo Rasberry Pi: Nightrun

Pokud chcete mít dedikovaný hardware jen pro běh LLM, mohl by vás zaujmout projekt Nightrun. Jde o provoz LLM bez jakéhokoli operačního systému. Podporovaný HW je x86 s UEFI a Raspberry Pi 5 s 4–8 GB RAM a také s UEFI. Výhoda je, že LLM může využívat více paměti a systém je zcela izolovaný. Není k dispozici žádná síť.

Podporovány jsou jazykové modely Llama 3.2 (1B Instruct a 3B Instruct), Granite 4.1 (3B) a Qwen3 (4B Instruct 2507). Poslední model vyžaduje 8 GB RAM u Raspberry Pi 5. Zdrojové kódy naleznete na GitHubu. Nightrun je napsán v Rustu a je open source pod licencí MIT.

(zdroj: cnx-software)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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