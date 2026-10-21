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LVFS / Fwupd finišuje podporu pro Android

David Ježek
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KDE Discover s Fwupd Autor: Abhijeet Sharma, podle licence: CC BY-SA 4.0
KDE Discover s Fwupd
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Projekt LVFS / Fwupd už má slušnou podporu pro Google Chromebooky a aktualizace jejich firmwarů, nyní se tvůrci, soudě dle slov Richard Hughese z Red Hatu, soustředí na dobou integraci podpory pro zařízení s operačním systémem Android.

Richard už podporu poslal do vývojové verze nástroje Fwupd, konkrétně jde o příkaz fwupdmgr refresh na Android zařízeních pro stahování metadat ze služby LVFS. Dále příkaz fwupdmgr update sloužící pro stažení nového firmwaru. Dle něj je nástroj blízko tomu, aby na Androidu co do schopností fungoval stejně jako na Linuxu či FreeBSD, informuje Phoronix.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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