LVFS / Fwupd finišuje podporu pro Android

Projekt LVFS / Fwupd už má slušnou podporu pro Google Chromebooky a aktualizace jejich firmwarů, nyní se tvůrci, soudě dle slov Richard Hughese z Red Hatu, soustředí na dobou integraci podpory pro zařízení s operačním systémem Android.
Richard už podporu poslal do vývojové verze nástroje Fwupd, konkrétně jde o příkaz
fwupdmgr refresh na Android zařízeních pro stahování metadat ze služby LVFS. Dále příkaz
fwupdmgr update sloužící pro stažení nového firmwaru. Dle něj je nástroj blízko tomu, aby na Androidu co do schopností fungoval stejně jako na Linuxu či FreeBSD, informuje Phoronix.