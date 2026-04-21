LXQt 2.4.0 s vylepšeným PCManFM-Qt či podporou více monitorů

Převážně opravou chyb živa je verze 2.4 desktopového prostředí LXQt. Jsou zde ale i menší funkční novinky, například v LibFM-Qt / je nově označena část názvu souboru v dialozích, usnadňující rychlé přejmenování souboru.
Při běhu na Waylandu je opravena viditelnost položek desktopu na systémech s více obrazovkami (odlišné nastavení „Hide Desktop Items“ pro jednotlivé obrazovky). Jak pro napájení ze sítě, tak běh z akumulátoru přibyla podpora samostatného nastavení doby ztmavení pro jednotlivé monitory, některé zbytečné položky naopak z nastavení mizí. Plugin hlasitosti v panelu dostal horizontální uspořádání a obsahuje všechny položky, ne jen aktivní. Spraven o je i jedno náhodné padání související s PulseAudio.
V LXQt Sessions došlo na oddělení nastavení sezení pro X11 a Wayland – druhé jmenované se ukáže jen tam, kde je instalována komponenta
lxqt-wayland-session. Hlavní menu lze nově otevřít i na Waylandu, díky možnosti přidat zkratku pro
lxqt-qdbus openmenu v kompozitoru. Do
xdg-desktop-portal-lxqt přibyl a portál přístupnosti
org.freedesktop.impl.portal.Access, dále pak je implementována podpora
$XDG_STATE_HOME či možnost odhlášení z
SystemdProvider. Více v přehledu změn na GitHubu projektu.