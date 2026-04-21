LXQt 2.4.0 s vylepšeným PCManFM-Qt či podporou více monitorů

David Ježek
Dnes
3 nové názory

LXQt 2.1.0 Autor: LXQt

Převážně opravou chyb živa je verze 2.4 desktopového prostředí LXQt. Jsou zde ale i menší funkční novinky, například v LibFM-Qt / je nově označena část názvu souboru v dialozích, usnadňující rychlé přejmenování souboru.

Při běhu na Waylandu je opravena viditelnost položek desktopu na systémech s více obrazovkami (odlišné nastavení „Hide Desktop Items“ pro jednotlivé obrazovky). Jak pro napájení ze sítě, tak běh z akumulátoru přibyla podpora samostatného nastavení doby ztmavení pro jednotlivé monitory, některé zbytečné položky naopak z nastavení mizí. Plugin hlasitosti v panelu dostal horizontální uspořádání a obsahuje všechny položky, ne jen aktivní. Spraven o je i jedno náhodné padání související s PulseAudio.

V LXQt Sessions došlo na oddělení nastavení sezení pro X11 a Wayland – druhé jmenované se ukáže jen tam, kde je instalována komponenta lxqt-wayland-session. Hlavní menu lze nově otevřít i na Waylandu, díky možnosti přidat zkratku pro lxqt-qdbus openmenu v kompozitoru. Do xdg-desktop-portal-lxqt přibyl a portál přístupnosti org.freedesktop.impl.portal.Access, dále pak je implementována podpora $XDG_STATE_HOME či možnost odhlášení z SystemdProvider. Více v přehledu změn na GitHubu projektu.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

Lékaři odpojili dívce zadní část mozku, aby ji zbavili epilepsie

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

Konec plošného skenování konverzací?

Evropa bez amerických plateb: Digitální euro hledá cestu

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO