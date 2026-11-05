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LXQt 2.5.0 opouští poslední závislost na LXDE a vylepšuje terminál

Petr Krčmář
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LXQt 2.1.0 Autor: LXQt
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Tým okolo projektu LXQt vydal verzi 2.5.0 svého lehkého desktopového prostředí. Nově vyžaduje Qt 6.10 nebo novější. Zároveň se LXQt zbavuje poslední závislosti pocházející z prostředí LXDE: knihovnu menu-cache nahrazuje vlastní řešení v libfm-qt, které podle vývojářů zajišťuje stejnou práci rychleji.

Výrazné změny se týkají terminálu QTerminal a knihovny QTermWidget. Přibyly v nich různé režimy zobrazení obrázku na pozadí, vizuální upozornění na zvonek, podpora odkazů OSC 8 a notifikace po dokončení nečinného procesu. Vylepšeno je také označování textu pomocí klávesy Shift a komunikace při chybě procesu.

Správce souborů PCManFM-Qt nově umí průběžně zobrazovat výsledky hledání. Uživatel může náročné hledání zastavit a ponechat si dosavadní výsledky. V nastavení plochy přibyla také možnost vypnout ukládání tapety do mezipaměti, což umožní zobrazit původní kvalitu obrázku. Vydání zahrnuje rovněž další drobné údržbové změny a proběhlo také čistění kódu.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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