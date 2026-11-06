Lz4 1.11 má podporu více vláken i v knihovně

Lz4 je velmi rychlý nástroj na kompresi. Vyniká obzvláště rychlostí dekomprese. Autorem je Yann Collet, který pracuje též na zstd sponzorovaném Metou. Vlastní nástroj lz4 používá více vláken již od verze 1.10, která vyšla před dvěma lety. Nově ve středu vyšla verze 1.11, kde je vícevláknová i knihovna liblz4.
Nový je také parametr lz4
--memory, který má omezit spotřebu paměti při multivláknové kompresi. Připomeňme, že lz4 se též hojně využívá v linuxovém jádře. Například při kompresi zram, zswap a btrfs. V jádře ale aktualizace na novou verzi vždy trvá dlouho. Lz4 bývá rychlejší než podobné algoritmy lzo a zstd.
(zdroj: phoronix)