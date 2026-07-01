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Macbooky s Apple M3 dostávají podporu klávesnice

David Ježek
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Rodina Apple M3 Autor: Apple
Rodina Apple M3
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Nedávno vydané jádro Linux 7.2 přineslo možnost bootování strojů s procesory Apple M3, avšak na Macboocích to bylo i tak takové polovičaté, neb chyběla podpora interní klávesnice. To se nyní mění k lepšímu, je s novým ovladačem již podporována.

Autorem 10 potřebných patchů pro podporu rozhraní Apple Silicon DockChannel je vývojář Michael Reeves. V jádru je vše reprezentováno novým ovladačem apple-dockchannel jak pro generaci M3, tak generaci M2 Macbooků – na těchto platformách je přístup ke vstupním zařízením ovládán samostatným koprocesorem, na kterém běží OS typu RTKit. Komunikaci s hlavním SoC pak realizuj nízkolatenční FIFO rozhraní zvané DockChannel (transportní ovladač DockChannel HID – apple-hid). Dál jsou zde potřebné úpravy v ovladačích apple-rtkit a hid-apple pro podporu potřebných věcí a aktualizace Devicetree a DTS.

Dlužno závěrem doplnit, že zmíněný koprocesor obhospodařuje i trackpad, ale současné patche zprovozňují jen klávesnici. Tu lze totiž inicializovat bez nahrání externího firmwaru, který je potřeba pro trackpad – podpora bude přidána po dokončení prací na potřebných transportních vrstvách.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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