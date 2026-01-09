Mageia 10 na cestě, nasadila budoucí LTS jádro Linux 6.18

Linuxová distribuce Mageia, jejíž poslední verzí je 9 z roku 2023, vydala v prosinci alfa verzi příštího vydání. Tehdy ještě s jádrem Linux 6.12, avšak před pár desítkami hodin přišel klíčový moment: vývojová větev Mageia 10 přešla na Linux 6.18, tedy nejnovější verzi jádra, u něhož se očekává prohlášení za LTS, a se kterým bude na jaře vydána.
Z osobní zkušenosti posledních zhruba dvou týdnů opatrně konstatuji, že už alfa je pro nenáročného desktopové uživatele použitelná (totéž platilo i pro vývojovou alfa verzi Mageiy 9) – soudím na instalaci s GNOME 49.2 na velmi starém PC kombinujícím CPU Intel a GPU Nvidia – tedy včetně běhu s uzavřeným ovladačem Nvidia. K vydání by mohlo odhadem dojít na přelomu března a dubna tohoto roku.