Malé japonské město navrhuje omezit mobilní telefony na dvě hodiny denně

Malé japonské město Toyoake se 70 tisíci obyvateli navrhuje omezení mobilních telefonů na dvě hodiny denně. Jde o první takové omezení v Japonsku a bylo navrženo městskou radnicí. Limit se vztahuje jen na volný čas, práce ani škola se do něj nezapočítávají.
Žáci základní školy tak mají přestat používat chytrá zařízení ve 21:00, starší studenti pak ve 22:00. Nařízení nebude nijak kontrolováno ani pokutováno. Má spíše lidi upozornit na množství času stráveného před obrazovkou chytrých zařízení.
(zdroj: slashdot)