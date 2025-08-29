Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Malé japonské město navrhuje omezit mobilní telefony na dvě hodiny denně

Jan Fikar
Dnes
Mobilní telefony
Malé japonské město Toyoake se 70 tisíci obyvateli navrhuje omezení mobilních telefonů na dvě hodiny denně. Jde o první takové omezení v Japonsku a bylo navrženo městskou radnicí. Limit se vztahuje jen na volný čas, práce ani škola se do něj nezapočítávají.

Žáci základní školy tak mají přestat používat chytrá zařízení ve 21:00, starší studenti pak ve 22:00. Nařízení nebude nijak kontrolováno ani pokutováno. Má spíše lidi upozornit na množství času stráveného před obrazovkou chytrých zařízení.

