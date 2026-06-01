Malý počítač s Linuxem CardputerZero na Kickstarteru

Na Kickstarteru právě probíhá kampaň na CardputerZero. Jde o malý linuxový počítač řízený Raspberry Pi CM0, což je v podstatě zmenšený Raspberry Pi Zero 2 (4× Cortex-A53 1GHz, 512 MB RAM a slot na microSD kartu). CardputerZero má velikost kreditní karty 84×54 mm, jen je tedy tlustší a má 23 mm. Obsahuje klávesnici, 1,9" barevný displej, 1500 mAh Li-Po baterii a konektory RJ45, HDMI, USB-A a dva USB-C (jeden je pro napájení).
CardputerZero je dostupný ve variantě Lite za asi 80 dolarů a ve variantě s kamerou, gyroskopem, akcelerometrem a 32 GB microSD kartou za 120 dolarů. CardputerZero je možné rozšířit pomocí modulů 5M. Přímo na Kickstarteru můžete objednat za 20 dolarů modul pro bezdrátovou komunikaci LoRa nebo CC1101. Akce na Kickstarteru potrvá ještě měsíc do 3. července.