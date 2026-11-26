Manjaro vydalo novou verzi 27.0 s kódovým označením „Caldonia“. Aktualizace přináší nové verze hlavních desktopových prostředí, čerstvé linuxové jádro 7.3 a modernizované grafické ovladače.
GNOME je nyní ve verzi 51.1 a KDE Plasma ve verzi 6.8.2. K dispozici jsou také prostředí Cinnamon 6.8, COSMIC 1.11 a LXQt 2.5. Uživatelé KDE by měli počítat s ukončením podpory relace X11. Před aktualizací se proto doporučuje přejít na Wayland nebo virtuální konzoli. Projekt zároveň doporučuje nahradit SDDM novým Plasma Login Managerem.
Systém využívá jádro verze 7.3.4 a nabízí také podporované větve s dlouhodobou podporou. Verze jádra 7.2 dosáhla konce životnosti, proto Manjaro doporučuje přejít na 7.3 nebo například na LTS jádro 6.18. Aktualizovaný grafický stack zahrnuje Mesa 26.2.7 a proprietární ovladače NVIDIA 620.70.06 a 580.196.07.
Nové instalační obrazy jsou dostupné ve variantách GNOME, KDE Plasma a Xfce, a to jako plné i minimální instalace. Stávající uživatelé nemusejí systém přeinstalovávat – k přechodu na novou verzi stačí provést běžnou úplnou aktualizaci systému.