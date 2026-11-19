Část vývojářů distribuce Manjaro Linux založila v Německu neziskovou organizaci Manjaro Project e.V. Ta je nezávislá na společnosti Manjaro GmbH & Co KG. Tato změna navazuje na spor o řízení projektu, který letos probíhal mezi několika přispěvateli a Philipem Müllerem, vedoucím projektu a ředitelem společnosti.
Tým zároveň pracuje na nové vývojové infrastruktuře. Její přípravu podle oznámení urychlily také pokračující útoky automatizovaných botů na dosavadní infrastrukturu. Nejnovější aktualizace už proběhly bez Müllerova dohledu.
Spolek je nyní oficiálně zaregistrován v Berlíně, firemní majetek na něj ale dosud převeden nebyl. Nejdřív chce spolek doladit stanovy, přijmout další členy a zřídit vlastní bankovní účet. Poté plánuje zahájit jednání se společností.