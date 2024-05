Mastodon má potenciál způsobit webům DDoS při požadavcích kvůli náhledu

Autor: Depositphotos

Redaktoři serveru It's Foss prosí své čtenáře, aby neposílali odkazy na články do otevřené sociální sítě Mastodon. Mluvím o schopnosti Mastodonu provést DDoS na webové stránky. Naše stránky, It's FOSS News a It's FOSS, jsou jedny z těch, které jsou tímto problémem postiženy, vysvětluje v článku Ankush Das.





Každé odeslání odkazu do sítě způsobí požadavek na vygenerování náhledu, kvůli kterému je potřeba kontaktovat odkazovaný server. Mastodon je federovaná platforma, která je součástí Fediverse. Požadavek na vygenerování náhledu odkazu není generován pouze jednou instancí Mastodonu, ale mnoho serverů téměř okamžitě iniciuje mnoho požadavků na obsah. Tento ‚efekt fediverse‘ výrazně zvyšuje zatížení serveru s webovými stránkami.





Ne všechny webové stránky jsou velkým množstvím požadavků zasaženy, ale Mastodon generuje mnoho návštěv, což zvyšuje zatížení serveru. Zejména pokud se odkaz dostane na profil s větším počtem sledujících (a širší sítí instancí). V důsledku toho se nám stává, že při sdílení odkazu na instanci mastodon.social (především) čtenáři několik minut narážejí na chybu 504 Gateway Timeout nebo web několik sekund nereaguje.

Na server nemá vliv, když čtenáři s menším počtem sledujících sdílejí odkazy. Ale když sdílíme články na svém profilu, má to okamžitý dopad na zdroje našeho serveru na několik minut. Vývojáři Mastodonu o problému vědí a snad jej budou v příštích verzích řešit. V současné době je jediným řešením blokovat návštěvy Mastodonu podle User-Agenta, což samozřejmě není ideální.

(Upozornil Ondřej Caletka.)