 »   »  Matematická knihovna Eigen se stěhuje z Bitbucket na Gitlab.com

V srpnu server bitbucket.org oznámil, že skončí s podporou verzovacího systému Mercurial. Všechny projekty používající Mercurial tak měly na výběr buď přechod na Git, nebo úplný odchod z bitbucket.org.

Matematická C++ knihovna Eigen se rozhodla obě možnosti spojit, a tak převedla svůj kód do Gitu a přestěhovala ho na gitlab.com/libeigen/eigen . Starý bitbucket.org repozitář je stále dostupný, ale už je pouze pro čtení. Veškerý vývoj bude odteď probíhat na gitlabu. Oznámil to 4. prosince jeden z hlavních vývojářů Eigen knihovny Gael Guennebaud.

Nahlášené chyby se z bitbucketu povedlo přenést na Gitlab, takže kdo hlásil nějaký problém, dostal emailové oznámení o tom, že se mění URL daného issue a měl by se k odběru novinek přihlásit na gitlabu. Nepovedlo se ovšem přenést pull requesty. Ty je tak potřeba buď upravit a poslat na gitlab (návod), nebo svěřit důvěru správcům projektu, pokračovat ve vývoji na bitbucketu, a až bude pull request hotový, správci se jej pokusí přenést na gitlab sami.