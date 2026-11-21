Jeden z nejslavnějších a nejtěžších nevyřešených problémů v dějinách matematiky pravděpodobně našel své řešení. Matematik Levent Alpöge ze společnosti Anthropic oznámil, že s pomocí umělé inteligence Claude objevil důkaz Riemannovy hypotézy, která odolává matematikům už 167 let. Pokud se jeho tvrzení potvrdí, půjde o historický průlom nejen v matematice, ale také ve využití umělé inteligence ve vědě.
Riemannovu hypotézu formuloval německý matematik Bernhard Riemann v roce 1859. Týká se hlubokých zákonitostí v rozložení prvočísel a přesněji polohy netriviálních nul takzvané Riemannovy funkce zeta. Patří mezi sedm problémů tisíciletí, za jejichž vyřešení vypsal Clayův matematický institut odměnu milion dolarů.
Hypotéza má v matematice téměř legendární status. Její vyřešení se pokoušely dosáhnout generace nejlepších matematiků a její platnost tvoří základ či důležitý předpoklad tisíců matematických výsledků. Potvrzený důkaz by zásadně prohloubil naše porozumění prvočíslům a mohl otevřít nové možnosti v teorii čísel i dalších oblastech matematiky.
Alpöge navíc tvrdí, že jeho metoda dokazuje i obecnější, takzvanou zobecněnou Riemannovu hypotézu. Argumentaci zveřejnil v podobě rozsáhlého formálního důkazu v systému Lean, který umožňuje počítačově kontrolovat jednotlivé logické kroky.
Tvrzení dosud neprošlo nezávislým odborným ověřením a matematická komunita musí prověřit jak správnost důkazu, tak to, zda skutečně dokazuje zamýšlené tvrzení. Pokud obstojí, půjde o jeden z nejvýznamnějších matematických objevů moderní doby – a současně o mimořádný milník ve schopnosti umělé inteligence přispívat k zásadním vědeckým objevům.
Vzhledem k významu objevu se už začínají objevovat první reakce: článek v Scientific American (který mezi jinými doplňuje, že Andrew Sutherland z MIT důkaz nezávisle ověřil v systému Lean) a reakční video natočil na youtubový kanál Numberphile.