Matt Mullenweg končí jako výkonný ředitel ve společnosti Automattic

Matt Mullenweg, spolutvůrce redakčního systému WordPress a šéf společnosti Automattic, byl na základě rozhodnutí představenstva odvolán z pozice výkonného ředitele (CEO) a nastupuje na placenou dovolenou. Dočasným generálním ředitelem se stane finanční ředitel Mark Davies.
Mullenweg ve firemním Slacku uvedl, že členové představenstva se proti němu podle jeho slov „spikli“ a rozhodnutí přijali bez dostatečného času na konzultaci s nezávislými právníky. Mark Davies potvrdil, že Mullenweg nadále zůstává členem představenstva a měl by se dál podílet na strategickém směřování firmy.
Společnost Automattic vlastní mimo jiné WordPress.com, Tumblr nebo Pocket Casts. Firma v prohlášení uvedla, že představenstvo má v Daviesovo vedení plnou důvěru. Mullenweg v posledních letech čelil kritice kvůli sporům se společností WP Engine, hromadným odchodům zaměstnanců i svému veřejnému vystupování.