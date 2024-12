Matthew Miller po deseti letech končí jako vedoucí projektu Fedora

Autor: Fedora Project

Současný vedoucí projektu Fedora, Matthew Miller, oznámil, že po více než deseti letech končí ve své pozici. Do čela projektu se dostal v červnu 2014 jako sedmý vedoucí a zůstal tam téměř tak dlouho, jak všichni jeho předchůdci dohromady. Když jsem nastupoval do této funkce, doufal jsem, že v ní vydržím pět let. Ale když jsem k tomu dospěl, měl jsem pocit, že jsem se teprve našel, píše Matthew Miller.





Předtím bylo obvyklé, že se vedoucí projektu mění přibližně každé dva roky. Matthew doufá, že se jeho nástupce podaří najít na začátku roku 2025. Sám přechází do manažerské role v oblasti Community Linux Engineering v Red Hatu, kde bude k dispozici novému vedoucímu Fedory.