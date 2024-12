Měření propustnosti sítě iperf3 s více vlákny

V současnosti se můžeme setkat se síťovými kartami 10 GbE i na poměrně slabším HW. Na serveru cnx-software například měřili propustnost 10 GbE sítě mezi dvěma miniPC s procesorem Intel N100. Ten při bi-directional testu už nestíhal a jen jedno jádro procesoru bylo vytížené na 100 %.

Naštěstí je v iperf3 od verze 3.16 podpora pro více vláken. Skrývá se za přepínačem -P . Pozor, tento přepínač tu byl už dříve, jen fungoval v jednom vlákně.

Ve verzi 3.12:

-P, –parallel n

number of parallel client streams to run. Note that iperf3 is single threaded, so if you are CPU bound, this will not yield higher throughput.