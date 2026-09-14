Microsoft chce do roku 2032 viac než strojnásobiť kapacitu dátových centier

Podľa interných zdrojov plánuje Microsoft do roku 2032 viac než strojnásobiť globálnu kapacitu svojich dátových centier. Ak by sa tento plán uskutočnil, ich maximálny elektrický príkon 38 GW by bol približne dvanásťnásobkom priemerného výkonu zodpovedajúceho ročnej spotrebe elektriny na Slovensku v roku 2025.
Takéto plány však narážajú na neutešenú realitu. Projekty sú ohrozené obmedzenou kapacitou elektrickej siete, dlhým čakaním na transformátory, rýchlym technologickým zastarávaním hardvéru a nepredvídateľným budúcim dopytom po AI službách.
Nedostatok elektrickej kapacity a extrémne čakacie doby na kľúčové sieťové komponenty (pri niektorých výkonových transformátoroch dosahuje priemerná dodacia lehota až 128 týždňov) podľa odhadov spôsobia, že 30 až 50 percent plánovanej kapacity dátových centier v USA na rok 2026 bude meškať alebo bude zrušených.