Microsoft má inteligentní terminál pro Windows

Microsoft minulý týden oznámil experimentální inteligentní terminál pro Windows (Intelligent Terminal). Aplikace spolupracuje s AI agenty, kteří podporují protokol ACP (Agent Client Protocol). Pokud si nevyberete, bude vám nainstalován GitHub Copilot CLI. AI pomocník má uživateli pomoci vytvářet příkazy, porozumět chybám a opravovat problémy bez opuštění terminálu.
Nainstalovat můžete z Microsoft Store. Alternativně lze použít
winget install --id Microsoft.IntelligentTerminal -e. Aplikace je open source s licencí MIT a je dostupná na GitHubu.
(zdroj: bleepingcomputer)