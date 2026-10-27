Microsoft nabízí dobrovolný odchod zhruba 60 tisícům zaměstnanců

Microsoft nabízí při dobrovolném odchodu odstupné přibližně 60 tisícům zaměstnanců, tedy zhruba čtvrtině své pracovní síly. Program dobrovolného odchodu se týká pracovníků ve Spojených státech, Kanadě, Indii a Velké Británii. Nabídka je určena zaměstnancům do interní úrovně 70 včetně, což zahrnuje i některé vedoucí pracovníky. Neplatí však pro všechny týmy: o účasti rozhodují jednotlivé části firmy a některé obchodní, technické a korporátní skupiny jsou vynechány.
Rozdělení zaměstnanců do úrovní interní záležitostí, ale podle dostupných informací odpovídají úrovně 65–67 vedoucím pozicím a úrovně 68–70 představují úroveň partnerů či významných pracovníků. Podle ředitelky pro lidské zdroje Amy Colemanové byly jednotlivé sekce vybrány „na základě priorit jednotlivých podniků, závazků vůči zákazníkům a potřeb v oblasti pracovní síly“.
Zaměstnanci, kterých se nabídka týká, dostali informace a konkrétní podmínky e-mailem. Zájemci mají čas na rozhodnutí do začátku prosince, odchod z firmy je plánován na konec roku. Jde o širší program než letošní dřívější dobrovolný odchod do důchodu, který byl určen zhruba 8750 zaměstnancům ve Spojených státech a závisel na věku a délce pracovního poměru. Tehdy nabídku přijalo přibližně 30 procent oslovených pracovníků. Microsoft očekává, že nynější program využije menší podíl zaměstnanců.
Nabídka přichází po letošním propouštění a v době, kdy Microsoft výrazně investuje do datových center a infrastruktury pro umělou inteligenci. Firma zároveň uvedla, že dobrovolné odchody nenahrazují propouštění, které zůstane jedním z nástrojů, jimiž bude reagovat na potřeby jednotlivých částí podniku.