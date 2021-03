Před nedávnem byla objevena chyba, kdy přístup na c:\:$i30:$bitmap poškodí NTFS ve Windows 10. Microsoft nyní chybu opravil. Nově Windows hlásí „directory name is invalid“. Oprava je ve Windows 10 Insider build 21322 a není oficiálně zdokumentovaná.

Nezdá se, že by se oprava dostala do 21H1, tedy do jarní aktualizace běžných Windows 10. Například Firefox od verze 85.0.1 cesty obsahující :$ nově blokuje blokuje.

(zdroj: bleepingcomputer)