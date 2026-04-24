Root.cz  »  Windows

Microsoft umožní odinstalování Copilota z podnikových Windows

Jan Fikar
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Copilot Autor: Ilustrace ChatGPT
Copilot se postupně dostává i do Průzkumníku Windows

Microsoft nově umožní firemním administrátorům IT vytvořit Policy CSP nebo Group Policy s názvem RemoveMicrosoftCopilotApp. Funguje to jen v případě Windows 11 25H2, musí být nainstalován jak Microsoft 365 Copilot, tak i Microsoft Copilot a uživatel nesmí aplikaci spustit 28 dní. Také nesmí ručně Copilota nainstalovat. Microsoft říká, že tímto způsobem se dosáhne „bezproblémového“ odstranění.

Vše funguje jen na edicích Enterprise, Education nebo Pro. Uživatel může pak sám ručně Copilota zase nainstalovat a ten pak již smazán nebude.

(zdroj: bleepingcomputer)

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

AI boti zaplavují internet a zpomalují weby

Lékaři odpojili dívce zadní část mozku, aby ji zbavili epilepsie

Digitální euro: jak funguje a jaké vlastnosti bude mít?

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má Michal jednu z nejlepších káv v Evropě

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO