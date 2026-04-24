Microsoft umožní odinstalování Copilota z podnikových Windows

Microsoft nově umožní firemním administrátorům IT vytvořit Policy CSP nebo Group Policy s názvem RemoveMicrosoftCopilotApp. Funguje to jen v případě Windows 11 25H2, musí být nainstalován jak Microsoft 365 Copilot, tak i Microsoft Copilot a uživatel nesmí aplikaci spustit 28 dní. Také nesmí ručně Copilota nainstalovat. Microsoft říká, že tímto způsobem se dosáhne „bezproblémového“ odstranění.
Vše funguje jen na edicích Enterprise, Education nebo Pro. Uživatel může pak sám ručně Copilota zase nainstalovat a ten pak již smazán nebude.
(zdroj: bleepingcomputer)