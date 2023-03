Microsoft Windows 12 jsou na cestě, naznačuje stažený tweet o Intelu

Už řadu měsíců se hovoří o tom, že Microsoft chystá další verzi Windows, tedy Windows 12. Prozatím z neoficiálních úniků informací o příští desktopové platformě Intelu, tedy Meteor Lake, se tyto informace potvrzují (příslušný tweet ale byl autorem stažen). Každopádně očekávat novou verzi bychom měli již v příštím roce.





V tuto chvíli nelze hovořit o přehledu novinek, které Microsoft chystá. Zdali vedle běžné evoluce lze očekávat i nějaké speciality, naznačuje třeba dění kolem WSL 2.0, tedy ještě větší propojení se světem linuxových aplikací a systémů, a dále samozřejmě současné dění kolem AI, kde Microsoft značně šlape na plyn, až prakticky odskočil Googlu. Právě v oblasti provázání AI do celého ekosystému Microsoftu počínaje Windows, přes Office 365 / Teams až třeba po prohlížeč Edge je tím, co se nabízí nejvíc, neb zde by Microsoft mohl i nabídnout zákazníkovi něco, co jej k přechodu z dnes majoritních Windows 10 přesvědčí (kdyby ne samotné ukončení jejich podpory v říjnu 2025).