Midnight Mimosa: levné telefony s Androidem mají ve firmwaru malware

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti Bitdefender popsali kampaň Midnight Mimosa, která zasáhla levné telefony s Androidem od různých výrobců s čipy MediaTek. Škodlivý software je součástí firmwaru, takže se v telefonu nachází ještě před prvním zapnutím a běžným způsobem jej není možné odinstalovat. Výzkumníci jej zaznamenali na tisících zařízení ve více než 150 zemích po celém světě.
Malware má systémová oprávnění a může bez vědomí uživatele instalovat další aplikace či jim udělovat oprávnění. Vše se tváří jako užitečné nástroje: například počasí, poznámkový blok nebo správce souborů. Aplikace ale mohou zobrazovat reklamy v neviditelných oknech a generovat falešná zobrazení či kliknutí. Bitdefender našel nejméně 32 takových aplikací a také 13 aplikací na Google Play, které komunikovaly se stejnou infrastrukturou.
Některé součásti mohou sbírat informace o zařízení a zapojit telefon do sítě rezidenčních proxy. Kdo malware do firmwaru přidal, se zatím nepodařilo zjistit. Bitdefender upozorňuje, že přítomnost certifikátů se jménem společnosti Shenzhen Zediel sama o sobě nedokazuje, že firma škodlivý software vytvořila nebo o něm věděla.
Mezi skutečné značkové modely, na nichž Bitdefender zaznamenal nejvíce případů, patří Doogee S200 X a Cubot KINGKONG X. Dále byly zachyceny mnohé napodobeniny nebo levné přístroje vydávající se za známé modely velkých značek. Výzkumníci zachytili označení jako i17 Pro Max, i16_Pro_Max, 17_Pro_Max, iPadAirPro, S25 Ultra, S24 Ultra, Note 18 Ultra a Magic 15 MAX. Jde o názvy hlášené samotnými zařízeními, nikoli o potvrzení, že byl malware nalezen na skutečných telefonech firem jako Apple, Samsung či Honor. Zaznamenán byla také identifikační řetězec SM-S938B, který odpovídá označení používanému u originálních telefonů Galaxy S25 Ultra.