Mini Window ve Firefoxu otevře stránku v plovoucím okně

Mozilla připravuje pro prohlížeč Firefox funkci Mini Window, která umožní přesunout otevřený panel nebo vybranou část stránky do samostatného kompaktního okna. To zůstává nad ostatními okny a hodí se například pro zobrazení dokumentace, chatu nebo článku vedle práce v jiné aplikaci. Na rozdíl od známého režimu obraz v obraze není novinka určena jen pro video.
V miniaturním okně jsou běžné ovládací prvky prohlížeče skryté, takže hlavní část zabírá obsah stránky. Při najetí kurzorem se objeví adresní řádek, tlačítka zpět, vpřed a obnovení stránky i zavírací tlačítko. Přesun do Mini Window je možné zvolit přes kontextovou nabídku konkrétního panelu.
Funkce je k vyzkoušení ve vývojové verzi Firefox Nightly. Mozilla plánuje její zařazení do běžného vydání Firefoxu 160, které má vyjít 10. listopadu. V tuto chvíli vývojáři prosí uživatele o zpětnou vazbu.