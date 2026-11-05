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Mini Window ve Firefoxu otevře stránku v plovoucím okně

Petr Krčmář
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Firefox Mini Window Autor: Mozilla
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Mozilla připravuje pro prohlížeč Firefox funkci Mini Window, která umožní přesunout otevřený panel nebo vybranou část stránky do samostatného kompaktního okna. To zůstává nad ostatními okny a hodí se například pro zobrazení dokumentace, chatu nebo článku vedle práce v jiné aplikaci. Na rozdíl od známého režimu obraz v obraze není novinka určena jen pro video.

V miniaturním okně jsou běžné ovládací prvky prohlížeče skryté, takže hlavní část zabírá obsah stránky. Při najetí kurzorem se objeví adresní řádek, tlačítka zpět, vpřed a obnovení stránky i zavírací tlačítko. Přesun do Mini Window je možné zvolit přes kontextovou nabídku konkrétního panelu.

Funkce je k vyzkoušení ve vývojové verzi Firefox Nightly. Mozilla plánuje její zařazení do běžného vydání Firefoxu 160, které má vyjít 10. listopadu. V tuto chvíli vývojáři prosí uživatele o zpětnou vazbu.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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