Pražský MobileLinux Hackday je zpět, tentokrát už s devátým pokračováním. Proběhne už tento pátek 20. listopadu od 10:00 v Praze. Přijďte si popovídat o Linuxu na telefonech, poslechnout si pár krátkých přednášek a hlavně si společně něco rozběhat, opravit nebo naprogramovat.
Na programu jsou přednášky o tom, proč potřebujeme „nudné“ telefony s Linuxem (spoiler: platby), co dělat s vlastním open source projektem, když už jste ho naprogramovali, nebo o NixOS a JTAG.
Hlavně se bude hackovat. Přineste si vlastní telefon a ostatní vám pomůžou na něm rozběhat Linux. Bude k dispozici i hromádka starších telefonů, které si můžete sami flashnout a klidně si je odnést domů na další hraní.
V plánu je také rozběhat češtinu v klávesnici Stevia, ideálně s grafickou akcelerací, pořádně otestovat OpenVlak (otevřenou alternativu k aplikaci ČD Vlak) a samozřejmě se dostane i na aplikace, služby, linuxové jádro, LLM/AI a cokoliv dalšího, co si přinesete.
Nemusíte být vývojáři ani mít zkušenosti s mobilním Linuxem. Stačí zvědavost a chuť si něco vyzkoušet. Registrace je nově možná na tuxies.cz/registrace.
Pro další informace a diskusi se připojte ke komunitě Mobilní Linux Československo na Matrixu. Novinky najdete také na Mastodonu.