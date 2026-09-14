Mobilní Linux v Plzni - Hackday #2

Dorazte na druhé plzeňské komunitní setkání věnované Linuxu na mobilních zařízeních. Programem vás opět provedou David Heidelberg a Petr Hodina a podíváte se na to, kam se svět mobilního Linuxu od prvního Hackday posunul.
Tentokrát se akce zaměří například na BengalOS, immutable systém postavený na Debianu a prostředí Phosh, Mobile NixOS a možnosti, jak Nix dostat do vlastního telefonu. Řeč přijde také na práci s LLM nebo propojení Linuxu s Android Auto.
Na místě si budete moct prakticky vyzkoušet prostředí Phosh na telefonech OnePlus 6, Xiaomi Poco F1 a Fairphone 5 a podívat se, jak dnes Linux na mobilních zařízeních funguje v praxi.
Hackday je hlavně komunitní setkání, takže pokud řešíte vlastní projekt, problém nebo téma spojené s mobilním Linuxem, klidně ho přineste s sebou. Bude prostor ho probrat s ostatními, něco vyzkoušet nebo společně hledat řešení.
Místo: TechTower v Plzni
Datum: 16. září 2026 10:00
Registrace na akci na SIT Port.