Moonforge je sada nástrojů pro tvorbu vlastní embedded distribuce

Společnost Igalia oznámila vydání frameworku Moonforge, založeného na OpenEmbedded a Yocto. Jde o sadu nástrojů, které zjednodušují proces vytváření a údržby vlastních operačních systémů pro embedded zařízení. Poskytují vybranou sbírku vrstev pro Yocto a konfiguračních souborů, které pomáhají vývojářům generovat neměnné, udržovatelné a snadno aktualizovatelné obrazy operačního systému.
Cílem je nabídnout vývojářské prostředí pro týmy, které vyvíjejí vestavěné produkty s operačním systémem Linux. Moonforge se stará o složité kroky při tvorbě operačního systému, jako je integrace systému, bezpečnost, aktualizace a infrastruktura. Vývojáři se pak mohou soustředit na vývoj a nasazení svých aplikací na vybraná zařízení.
Vytvoření linuxové distribuce obvykle vyžaduje značné integrační úsilí: výběr komponent, konfiguraci sestavovacích systémů a sladění architektury systému. Moonforge snižuje tuto duplicitní práci tím, že poskytuje rozumná výchozí nastavení a základní architektonická rozhodnutí, přičemž týmům stále umožňuje přizpůsobovat a rozšiřovat systém pro jejich vlastní produkty.