Mozilla napsala otevřený dopis Kongresu USA, vyšel v The Washington Post

Po dlouhá léta Mozilla argumentuje, že když se největší korporace stanou gatekeepery internetu a budou příliš provázané jejich služby a jejich software, bude to ke škodě všech uživatelů a jejich svobod. V USA nyní bude Kongres projednávat nový zákon American Innovation and Choice Online Act (AICOA), který by měl právě tyto fundamentální problémy internetu řešit. Mozilla nyní v rámci otevřené podpory tohoto návrhu zákona zaplatila a zveřejnila otevřený dopis kongresmanům a kongresmankám v deníku The Washington Post, ve kterém je žádá o podporu tohoto zákona.

Zdali padne dopis na úrodnou půdu, se jistě dozvíme brzy. Zdali dokáže změnit pokřivenost internetu, kde korporace jako Microsoft, Google/Alphabet, Facebook/Meta či Twitter a další zneužívají své moci k prosazování vlastní agendy a vlastních produktů či finančních zájmů, bude běh na delší trať.