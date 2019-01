 »   »  Mozilla přidala mezi důvěryhodné sedm nových autorit

Daniel Stenberg, autor nástroje cURL, upozornil na fakt, že Mozilla přidala mezi důvěryhodné sedm nových certifikačních autorit. Trendem posledních let je snižování počtu autorit, od roku 2016 jejich počet vytrvale klesal ze 158 až na 128. Teď poprvé za více než dva roky byl počet navýšen na 135. Některé z těchto autorit ale mají v prohlížečích různá omezení, například jen na konkrétní domény.

The trend seen since November 2016 with a slowly reducing number of CA certs in Mozilla's bundle broke now as 7 new ones were added: https://t.co/AAcSePrGC7