Mozilla snižuje počet zaměstnanců a zaměří se na Firefox a umělou inteligenci

Po nedávné výměně na pozici generální ředitelky přichází zásadní změny v produktové strategii organizace Mozilla, které byly oznámeny v interním sdělení zaměstnancům. V plánu je snížit investice do celé řady produktů jako VPN, Relay a dalších. Mozilla také ukončí provoz 3D virtuálního světa Hubs, který spustila v roce 2018, a sníží investice do své instance Mastodonu na mozilla.social. S těmito změnami souvisí také propouštění, které se dotkne zhruba 60 zaměstnanců.





Mozilla se chce zaměřit na to, aby do Firefoxu v budoucnu přinesla „důvěryhodnou umělou inteligenci“. Za tímto účelem spojí týmy, které nyní pracují na aplikacích Pocket, Content a AI/MI. Mozilla začala v posledních letech rozšiřovat své portfolio produktů, zatímco její vlajkový produkt Firefox stále ztrácel podíl na trhu. Vedení tvrdilo, že diverzifikace portfolia je nezbytná pro zajištění dlouhodobého přežití Mozilly. Nové změny by měly umožnit se opět naplno soustředit na Firefox.