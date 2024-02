Mozilla spouští kampaň Privacy for All, zaměřuje se na soukromí a umělou inteligenci

Autor: Mozilla

Mozilla dnes zahajuje kampaň Privacy for All (Soukromí pro všechny), jejímž cílem je celosvětově zlepšit standardy ochrany osobních údajů a položit základy pro úspěšnou regulaci umělé inteligence. Ochrana soukromí a umělá inteligence jsou podle Mozilly neoddělitelně spjaty. Závody ve zbrojení v oblasti umělé inteligence motivují společnosti k tomu, aby shromažďovaly co nejvíce dat pro získání konkurenční výhody, aniž by braly ohled na soukromí lidí. Abychom měli důvěryhodnou umělou inteligenci, musíme o soukromí přemýšlet z globální perspektivy. Data neznají hranice, vysvětluje Mozilla svou motivaci.





Společnosti podle zástupců organizace často spěchají do zemí s nižšími standardy ochrany údajů, aby se dostaly k datům a pracovní síle, které pak umožní nasazení nových nástrojů po celém světě. Projekt Privacy For All tak chce spolupracovat s dalšími skupinami po celém světě, které se již léta zasazují o ochranu soukromí.





V oznámení projektu jsou vyjmenovány hlavní principy, které by měly být středem zájmu: transparentnost při práci s daty, transparentnost při použití umělé inteligence, sběr pouze nutných dat, omezení sdílení dat, rozšířená ochrana zdravotních a biometrických údajů, možnost rozhodovat o svých datech, ochrana před klamavým jednáním a možnost jednoduše vyjádřit své preference přímo v prohlížeči.