Mozilla Thunderbird 153 integruje službu Thundermail a vylepšuje OAuth

Vývojáři Mozilly uvolnili novou verzi e-mailového klienta Thunderbird s číslem 153. Mezi hlavní novinky patří vylepšená podpora sjednocených složek, která umožňuje zobrazovat barevný indikátor účtu s názvem účtu, podpora otevírání přihlašovacího okna OAuth pro e-mailové účty ve výchozím webovém prohlížeči a podpora využívání služeb Thundermail bez nutnosti instalace doplňku.
Thunderbird také opravuje řadu problémů, včetně toho, kdy klávesová zkratka Ctrl+S neuložila přílohy ve formátu PDF otevřené v panelech Thunderbirdu, problému s nesprávnou velikostí nebo umístěním e-mailových upozornění v některých konfiguracích s více monitory a problému s chybami TLS, kdy byly všechny neznámé chyby hlášeny jako nedůvěryhodné certifikáty.
Dále byla opravena chyba, při které se při kopírování jedné události z opakujícího se kalendáře a následném vložení nepodařilo nastavit datum, občasné pády při kopírování prázdného seznamu zpráv a během vypínání, chyba způsobující při migraci starého profilu IMAP smazání složky INBOX a další menší problémy.