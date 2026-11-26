Mozilla kritizuje podmínky společnosti Apple pro použití alternativních jader prohlížečů v operačním systému iOS. Přestože pravidla v Evropské unii a Japonsku otevřela cestu k enginům jiným než WebKit, Mozilla tvrdí, že jejich zavedení je v praxi stále natolik obtížné, že dosud žádný vývojář nevydal prohlížeč s vlastním jádrem pro iPhone.
Dnešní Firefox pro iOS musí používat WebKit, tedy stejné jádro, na němž je založený standardní prohlížeč Safari. Mozilla proto nemůže na iPhonu nabídnout plnou verzi Firefoxu s vlastním enginem Gecko a funkcemi, které jsou na něm postavené. Na ostatních platformách je přitom možné Gecko ve Firefoxu použít, což platí i pro macOS.
Podle Mozilly je jednou z hlavních překážek požadavek na samostatnou aplikaci. Organizace uvádí, že by Gecko za dnešních podmínek nemohla jednoduše přidat do stávajícího prohlížeče prostou aktualizací. Musela by vydat druhou samostatnou aplikaci a uživatelé by si do ní museli znovu přenést oblíbené položky, hesla i historii. Mozilla se obává, že složitý přechod by část lidí odradil – včetně těch, kteří si Firefox zvolili jako výchozí prohlížeč.
Mozilla upozorňuje, že pravidla sice alternativní enginy formálně povolují, ale jejich praktické podmínky podle ní vytvářejí příliš velké překážky. Chce proto prosazovat prostředí, v němž budou moci konkurenční prohlížeče na iPhonu nabídnout vlastní technologii bez nepřiměřeně komplikovaného přechodu pro uživatele.