Mozilla vyvíjí mobilní aplikaci Thunderbird, má prý vysokou prioritu

Ryan Lee Sipes, produktový manažer e-mailového klienta Thunderbird, na Twitteru potvrdil, že Mozilla vyvíjí mobilní variantu určenou pro Android. Její přípravou se prý zabývá podstatná část vývojářů a celý projekt má vysokou prioritu. Mezi stovkami úkolů je prý hned na druhém místě, přičemž důležitější jsou jen nové uživatelské rozhraní desktopové verze.

Z následující debaty na Twitteru vyplývá, že se připravuje verze pro Android, ale zvažuje se také budoucí verze pro iOS. Mobilní Thunderbird bude samozřejmě napojený na ekosystém Mozilly a bude možné jej synchronizovat s uživatelským účtem Firefoxu. Kromě toho bude existovat také synchronizační API, takže bude možné doplnit i další alternativy. Aplikace by se měla šířit jak přes standardní obchod Google Play, tak i jako samostatné APK a přes alternativní úložiště jako F-Droid.

Yup. I think in the article on Android Police @ArolWright misunderstood me. I said this was Priority #2 after a redesign, which he interpreted to mean it was on the back burner. Priority #2 is actually really high, getting lots of time and resources (versus hundreds of things)