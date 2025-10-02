Root.cz  »  Akce  »  Na LinuxDays se sejdou čeští překladatelé a zájemci o téma lokalizace softwaru

Na LinuxDays se sejdou čeští překladatelé a zájemci o téma lokalizace softwaru

Petr Krčmář
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Všechny fotografie

V neděli 5. října proběhne v rámci konference LinuxDays také setkání překladatelů svobodného softwaru. V místnosti 302 od 13 hodin tak vznikne prostor pro setkání překladatelů z různých projektů a pro kohokoliv dalšího se zájmem o překlady.

Během celé doby budou na místě lidé z několika lokalizačních komunit. Úvodem vám ukáží, co přesně překládají a jaké k tomu mají nástroje. Zbude také čas na praktické vyzkoušení jednotlivých nástrojů, přispívání do překladů a debatu o všech aspektech překládání, včetně zkušeností s LLM.

Pak už bude jenom na vás, zda a do kterého projektu přispějete. Můžete si vyzkoušet všechny, nebo zůstat jenom u svého oblíbeného. Pokud vás zajímá podpora češtiny ve vašich oblíbených softwarových nástrojích, určitě se nezapomeňte zastavit.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Jak Prima digitálně podporuje Zrádce

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI