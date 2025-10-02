Na LinuxDays se sejdou čeští překladatelé a zájemci o téma lokalizace softwaru

V neděli 5. října proběhne v rámci konference LinuxDays také setkání překladatelů svobodného softwaru. V místnosti 302 od 13 hodin tak vznikne prostor pro setkání překladatelů z různých projektů a pro kohokoliv dalšího se zájmem o překlady.
Během celé doby budou na místě lidé z několika lokalizačních komunit. Úvodem vám ukáží, co přesně překládají a jaké k tomu mají nástroje. Zbude také čas na praktické vyzkoušení jednotlivých nástrojů, přispívání do překladů a debatu o všech aspektech překládání, včetně zkušeností s LLM.
Pak už bude jenom na vás, zda a do kterého projektu přispějete. Můžete si vyzkoušet všechny, nebo zůstat jenom u svého oblíbeného. Pokud vás zajímá podpora češtiny ve vašich oblíbených softwarových nástrojích, určitě se nezapomeňte zastavit.