 »   »  Na záplatě STIBP proti Spectre v2 s HT se stále pracuje

Záplata STIBP proti Spectre v2 při použití HT, která se dostala do jádra 4.20 a způsobovala až o 50 % menší výkon v některých zátěžích se dočkala verze 7. Nyní bude STIBP aktivní ve výchozím stavu jen pro citlivé SUID_DUMP_DISABLEaSECCOMP procesy. Nový parametr jádra spectre_v2_app2app může mít hodnoty on , off , auto , prctl a seccomp .

Mezitím se stará zpomalující záplata dostala také do stabilních jader 4.19 a 4.14. Odtud bude odstraněna a 4.19.4 a 4.14.83 LTS budou již bez STIBP. Na tuto pomalou záplatu naopak můžete stále narazit v 4.19.2 a 4.19.3.

