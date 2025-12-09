Root.cz  »  Video  »  Náhledy videí v post-Totem éře v GNOME 50 s využitím GStreameru a Rustu

Náhledy videí v post-Totem éře v GNOME 50 s využitím GStreameru a Rustu

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

GNOME Nautilus / Soubory Autor: David Ježek
GNOME Nautilus / Soubory

GNOME se zbavilo zastaralého video přehrávače Totem, ale s ním z projektu mizí i ta část, která zodpovídá za generování náhledů videí. Distribuce proto typicky drží i nadále balíček totem-video-thumbnailer, nicméně řešení se blíží, a to na bázi nového nástroje psaného v jazyku Rust.

Nový nástroj gst-thumbnailers staví na použití GStreameru, v tuto chvíli již existuje první alfa verze finálního vydání, které pravděpodobně najdeme už v GNOME 50. Práce na něm vede vývojářka Sophie Herold.

Podporuje generování náhledů pomocí použití Cover Art pro video i audio soubory. Není-li ve videu nic nalezeno, nástroj si vytvoří několik náhledů snímků videa a vybere z nich ten, který má největší variaci obsahu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Proč přichází éra suverénních datových center?

Legitimní weby jsou zneužívány k manipulaci prohlížečů

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

V Praze jídlo rozváží roboti. „Kurýři nebudou mít co žrát,“ zní na sítích

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Sleva, nebo iluze? Jak e-shopy počítají ceny na Black Friday

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Evropa už utíká od amerických cloudů

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Dnes je den proti korupci. Zjistěte, proč je integrita klíčová i pro váš byznys

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů