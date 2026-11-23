Známý výrobce GL.iNet z Hong Kongu používá pro správu svých routerů a KVM cloudové řešení GoodCloud. Ten byl napaden útočníky a na zařízeních uživatelů instaloval malware. Problém byl objeven 20. listopadu a chyba v cloudu byla odstraněna. Včera byl pak vydán nový firmware pro některá zařízení.
Tím se zabrání dalším infekcím. Uživatelská zařízení však mohou být stále infikována. GL.iNet doporučuje zjistit, jestli vám běží proces
crond -i /tmp/.log. To však nemusí být vše. K dispozici je i komunitní nástroj, který dokáže zkontrolovat i vyřešit více problémů. Otázkou zůstává, jestli došlo i k nákaze počítačů připojených k infikovaným KVM.
(zdroj: bleepingcomputer)