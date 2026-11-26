Sdružení CZ.NIC bude i nadále provozovatelem národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ. Rozhodlo o tom výběrové řízení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Pokračování spolupráce stvrdila nová smlouva, kterou podepsali ředitel NÚKIB Lukáš Kintr a výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip. Sdružení provozuje národní bezpečnostní tým od roku 2011.
Nově se mění především okruh subjektů, jejichž incidenty bude CSIRT.CZ řešit. V návaznosti na nový zákon o kybernetické bezpečnosti bude tým zajišťovat činnost národního CSIRT pro subjekty spadající do režimu nižších povinností. Regulovaných subjektů tedy přibude a změnit se má také způsob hlášení incidentů: nově je budou posílat prostřednictvím Portálu NÚKIB.
Samotná činnost týmu se podle CZ.NIC zatím zásadně nemění. CSIRT.CZ bude přednostně řešit incidenty regulovaných subjektů, ale pokud jejich hlášení výrazně nepřibude, chce se dál věnovat také podnětům od neregulovaných organizací. Mezi další priority týmu patří prevence, osvěta a spolupráce s českou i zahraniční bezpečnostní komunitou.
CZ.NIC zdůrazňuje, že výhodou je propojení provozu CSIRT.CZ se správou národní domény .CZ. Tým za dobu svého působení získal zkušenosti s řešením incidentů i s mezinárodní spoluprací a podílí se také na vlastních bezpečnostních projektech a službách. Mezi ně patří PROKI, Deny listy a projekt Strážci internetu; CSIRT.CZ je zastoupen také ve vedení evropské komunity TF-CSIRT.